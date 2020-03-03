В Беларуси пройдет акция ГАИ: «Будь примером своему ребенку!»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, с 6 по 15 марта в Беларуси пройдет комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!»

Сотрудники милиции общественной безопасности проведут выступления, беседы, лекции, занятия, в ходе которых разъяснят несовершеннолетним правила безопасного поведения на дороге, во дворах, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части как по регулируемому, так по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных устройств, выбора безопасных мест для активных игр. Профилактические мероприятия пройдут и в трудовых коллективах организаций и предприятий, во время которых будут разъяснены водителям индивидуального транспорта Правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами среди перевозчиков и организаторов перевозки.

Будет организована работа рейдовых групп, направленная на профилактику нарушений ПДД водителями, детьми, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, Госавтоинспекция проведет дополнительные обследования технических средств организации дорожного движения и улично-дорожной сети вблизи учреждений образования с целью выявления и координации незамедлительного устранения недостатков.

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Оставлять свои автомобили ближе 15 метров от пешеходных переходов запрещено Правилами дорожного движения. Это ограничивает обзор как водителю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения наезда на пешехода. Заметив вблизи проезжей части ребенка, снизьте скорость и проявляйте повышенную осторожность. Будьте предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях, при проезде пешеходных переходов.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить юных и самых незащищенных участников дорожного движения. Систематически проводите с детьми беседы о необходимости соблюдения правил безопасности. Правила безопасного поведения лучше усваиваются на практике. Поэтому теоретические знания и беседы закрепляйте личным положительным примером. Для лучшего запоминания и чёткого реагирования на опасные ситуации родителям рекомендуется обсуждать с детьми возможные варианты развития событий и в игровой форме пытаться разрешить возникшие неприятности.

СПРАВКА

В январе 2020 года в Беларуси произошло 29 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых было травмировано 28 детей, 1 – погиб. Большинство несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы в качестве пешеходов (17 из 29) и пассажиров (12 из 29). 26 несовершеннолетних пострадали по вине взрослых.

Анализ ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов показывает, что 12 из них получили травмы на нерегулируемых пешеходных переходах, 2 – на регулируемых пешеходных переходах. 3 несовершеннолетних пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. 4 пострадавших несовершеннолетних перевозились с нарушением установленных правил.