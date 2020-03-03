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Под Минском продадут с аукциона почти три десятка участков. Узнали, где и почем

03.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На аукцион, который пройдет в начале апреля, предложено 26 участок в Минском районе для строительства частных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Где и почем — в материале REALTY.TUT.BY.


Изображение: rlt.by

Боровлянский сельсовет выставил на торги наделы в деревнях Дроздово (5 км от МКАД) и Чертяж (12 км от МКАД). Участки по 12−15 соток, с электричеством и газом. Стартовая цена — 50−80 тысяч рублей.

Горанский сельсовет предложил наделы в деревнях Дуличи, Жуки и Новодворщина (расположены в районе МКАД-2). Участки по 14−15 соток, без коммуникаций. Стартовая цена — 6,3 — 15 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Острошицко-Городокский сельсовет выставил на аукцион пять участков, расположенных в деревнях Бродок, Буденного и в одноименном агрогородке (в пределах 20 км от МКАД). Наделы по 10−15 соток, без коммуникаций. Начальная цена — 13,4- 40,2 тысячи рублей.

Ближе к Минску предложил участки Папернянский сельсовет — в престижной деревне Лапоровичи и агрогородке Семково. Наделы по 6−15 соток, без коммуникаций. Стартовая цена — 16−50 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Самохваловичский сельсовет предложил три надела в деревнях Белица, Курковичи и Русиновичи (в пределах МКАД-2, слуцкое направление). Наделы по 11−15 соток, из коммуникаций есть только электричество. Стартовая цена — 12 — 17,5 тысяч рублей.

Есть один вариант в агрогородке Атолино (16 км от МКАД): участок в 15 соток, с электричеством и газом. Начальная цена — 35 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Самые бюджетные наделы предстоящего аукциона будут от Шершунского сельсовета. Расположены они в деревнях Довборово и Новый Двор (30−40 км от МКАД), площадь 13−15 соток. Из коммуникаций есть только электричество. Стартовая цена — 3,3 — 7,7 тысячи рублей.

Щомыслицкий сельсовет предложил два участка, расположенных в деревнях Городище и Прилукская Слобода (7−12 км от МКАД). Наделы по 12−15 соток, с электричеством и газом. Начальная цена — 25,5 — 49 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Аукцион состоится 3 апреля 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимаются до 30 марта включительно.

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Теги: Минск
 
 
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