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Через «Новую Гуту» пока лучше не ехать: на украинской стороне есть проблемы
Источник материала: Tut.by
3 марта через пункт пропуска «Новая Гута» лучше не ехать. С украинской стороны в «Новых Ярыловичах» до 14.00 приостановлен процесс таможенного оформления,
Пограничники рекомендуют пересекать белорусско-украинскую границу в близлежащих международных пунктах пропуска — «Веселовка» и «Комарин».
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Пограничники рекомендуют пересекать белорусско-украинскую границу в близлежащих международных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин».
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