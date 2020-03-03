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Через «Новую Гуту» пока лучше не ехать: на украинской стороне есть проблемы

03.03.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 марта через пункт пропуска «Новая Гута» лучше не ехать. С украинской стороны в «Новых Ярыловичах» до 14.00 приостановлен процесс таможенного оформления, сообщает погранкомитет Беларуси.

Пограничники рекомендуют пересекать белорусско-украинскую границу в близлежащих международных пунктах пропуска — «Веселовка» и «Комарин».

 
 
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Пограничники рекомендуют пересекать белорусско-украинскую границу в близлежащих международных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин».
 
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