«Пошлятина и порно»: от MARUV массово отписываются пользователи

Источник материала: Tut.by

Украинская певица MARUV (настоящее имя — Анна Корсун) разозлила подписчиков излишне откровенными снимками. Фото появились в официальном Instagram-аккаунте певицы, пишет Корреспондент.

На фото певица — крупным планом в розовом кружевном белье и чулках. На одном из снимков звезда показывает средние пальцы.

Таким образом певица анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски».









Множество поклонников звезды раскритиковали Корсун за излишнюю откровенность и начали массово отписываться от аккаунта звезды. Снимки назвали «пошлятиной» и «порно».