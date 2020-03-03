|
«Пошлятина и порно»: от MARUV массово отписываются пользователи
Источник материала: Tut.by
Украинская певица MARUV (настоящее имя — Анна Корсун) разозлила подписчиков излишне откровенными снимками. Фото
На фото певица — крупным планом в розовом кружевном белье и чулках. На одном из снимков звезда показывает средние пальцы.
Таким образом певица анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски».
Множество поклонников звезды раскритиковали Корсун за излишнюю откровенность и начали массово отписываться от аккаунта звезды. Снимки назвали «пошлятиной» и «порно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда вызвала волну критики и негодования среди собственных фанатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)