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«Пошлятина и порно»: от MARUV массово отписываются пользователи

03.03.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская певица MARUV (настоящее имя — Анна Корсун) разозлила подписчиков излишне откровенными снимками. Фото появились в официальном Instagram-аккаунте певицы, пишет Корреспондент.

На фото певица — крупным планом в розовом кружевном белье и чулках. На одном из снимков звезда показывает средние пальцы.

Таким образом певица анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски».



Множество поклонников звезды раскритиковали Корсун за излишнюю откровенность и начали массово отписываться от аккаунта звезды. Снимки назвали «пошлятиной» и «порно».

 
 
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