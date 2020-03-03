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Грузовик столкнул Ford в кювет в Минске

03.03.2020 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Грузовик столкнул Ford в кювет в Минске
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель «Мерседеса» двигался задним ходом и наехал на стоящий «Форд». Последний от удара съехал в кювет, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

В ГАИ напоминают: согласно ПДД движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствий другим участникам движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения.

При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы об обстановке позади транспортного средства. 

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Теги: Минск
 
 
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