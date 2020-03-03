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Поставки и логистика — Александр Лукашенко собрал совещание по нефти

03.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поставки и логистика — Александр Лукашенко собрал совещание по нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что на протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях.

О роли «вентиля на нефтяной трубе»

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, — сказал Президент. — Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений».

Глава государства констатировал, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно. «И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», — заметил белорусский лидер.

О влиянии на ВВП

Он отметил, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий.

По словам Александра Лукашенко, немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год. «Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП», — обозначил задачу белорусский лидер.

Поставки и логистика — Александр Лукашенко собрал совещание по нефти

Об альтернативных источниках сырья

С другой стороны, считает Президент, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной: «Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья». «Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом», — заявил глава государства.

Президент отметил, что, как сообщает сама российская сторона, ее поставки нефти в Китай сократились на треть. «Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь при этом не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть. «Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов — тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», — отметил глава государства.

Он попросил участников совещания доложить, какие результаты уже достигнуты в этом направлении и какие есть перспективы.

О логистике поставок нефти

Второй вопрос, на котором акцентировал внимание Александр Лукашенко, — логистика доставки. «Его следует отрабатывать не менее интенсивно, чем первый. И одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить, — уверен он. — Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья».

«Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов», — добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть два крупных и развитых предприятия по переработке нефти: заводы в Новополоцке и Мозыре, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках. С учетом их расположения глава государства напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них — через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды, второй — через порты на Балтике.

«Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться», — заявил глава государства.

В плане поставок с балтийского направления Президент уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом. «Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — сказал белорусский лидер.

Он также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США. «С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, — сказал Александр Лукашенко. — В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки».

«Поэтому надо просто шевелиться», — подчеркнул белорусский лидер.

Премьер-министр Сергей Румас в начале совещания доложил, что с конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. «Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, «Нафтан» — 892 тыс. т, Мозырский НПЗ — 962 тыс. т», — сказал он.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Соответствующие...
 
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