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Практически на всей территории страны установлен 1-й класс пожароопасности
03.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом во время заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям при участии заместителя Премьер-министра Владимира Кухарева заявил Роман Лобазнов, начальник Белгидромета.
— Прошедший зимний сезон был аномально теплым, средняя
По словам специалиста, сегодня практически на всей территории страны установлен 1-й класс пожароопасности.
— Только в Барановичах установлен 3-й класс, однако в ближайшее время, думаем, он сменится на 1-й. Мы ожидаем, что температура воздуха в первой половине марта будет на 1—3 градуса выше климатической нормы, однако во второй половине месяца ситуация изменится, температура снизится до близкой к норме. В марте нет предпосылок для угрожающей или экстремальной ситуации, иными словами, большого количества пожаров в экосистемах не предвидится.
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Об этом во время заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям при участии заместителя Премьер-министра Владимира Кухарева заявил Роман Лобазнов, начальник...
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