Источник материала: Вороновская газета





Об этом во время заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям при участии заместителя Премьер-министра Владимира Кухарева заявил Роман Лобазнов, начальник Белгидромета.

— Прошедший зимний сезон был аномально теплым, средняя температура превысила норму на 5,5 градуса. Более того, настолько теплый февраль отмечается лишь второй раз за послевоенный период. Однако количество осадков в этом месяце составило 39,6 миллиметра (113 процентов от климатической нормы).

По словам специалиста, сегодня практически на всей территории страны установлен 1-й класс пожароопасности.

— Только в Барановичах установлен 3-й класс, однако в ближайшее время, думаем, он сменится на 1-й. Мы ожидаем, что температура воздуха в первой половине марта будет на 1—3 градуса выше климатической нормы, однако во второй половине месяца ситуация изменится, температура снизится до близкой к норме. В марте нет предпосылок для угрожающей или экстремальной ситуации, иными словами, большого количества пожаров в экосистемах не предвидится.

sb.by