В сфере особого внимания: безопасность в школах и на дорогах, профилактика пожаров, эпидемиологическая ситуация в регионе

Источник материала: Вороновская газета





Как идет работа по устранению замечаний, сделанных в ходе мониторинга учреждений среднего образования, который по поручению Президента проведен в конце прошлого года? Целью мониторинга, напомним, был контроль за обеспечением безопасности пребывания в учебных заведениях и проходил он под эгидой Комитета государственного контроля.

Большая часть выявленных комиссиями недочетов, исправление которых не требовало существенных материальных затрат, устранялась уже в ходе мониторинга. После его завершения, согласно составленным чек-листам, были разработаны графики решения тех вопросов, для которых требуются время и более серьезные средства. На оперативном совещании в облисполкоме обсудили, что уже сделано за два месяца 2020 года, что предстоит выполнить в марте, чтобы четко следовать намеченному графику. Шла речь и о том, что некоторые работы по возможности нужно постараться сделать раньше запланированных сроков.

– Нужно помнить, что безопасность – одно из главных требований к деятельности учреждений образования, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Ведь речь идет о детях, нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные условия для их обучения.

На совещании приведены примеры оперативного реагирования руководителей школ на сделанные замечания. В таких учебных заведениях недостатки уже устранены. Причем зачастую для этого не требовалось огромных средств. Скорее необходим хозяйский подход к делу. Тем, кто еще не устранил недочеты, необходимо ускориться, по истечении квартала строго спросят за все работы, включенные в график.

Губернатор поручил председателям райисполкомов взять этот процесс под личный контроль, более активно привлекать к нему шефские организации, которые есть сегодня у каждой школы.

Тема продолжилась рассмотрением состояния пожарной безопасности и ситуации на дорогах области по итогам двух месяцев. Результаты не позволяют расслабляться, требуют активных мер. Практически половина из тех, кто погиб на пожарах в этом году, – как раз люди трудоспособного возраста, которые, тем не менее, не работали и вели асоциальный образ жизни.

– Статистика показывает, что с такими людьми нужно более пристально поработать, – отметил губернатор.

Владимир Кравцов также поручил проанализировать причины дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием сельскохозяйственной техники, на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

На оперативном совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе. Как известно, в Беларуси зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. В регионе COVID-2019, по данным на понедельник, не диагностирован. Медики проводят обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, начиная с 20 февраля. В учреждениях здравоохранения области достаточно сил и средств для оказания медицинской помощи всем, кто в ней нуждается.

Что касается заболеваемости ОРВИ и гриппом, то она на данный момент в Гродно ниже эпидемического порога. Для того, чтобы оградить себя от инфекции, напомнили на совещании, необходимо соблюдать стандартные санитарно-гигиенические правила.