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Гродненщина представляет в Минске 8 проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». Поговорили с авторами об их разработках и инновациях

03.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненщина представляет в Минске 8 проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». Поговорили с авторами об их разработках и инновациях

Финалистами девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси»,который в эти дни проходит в столице, стали более 100 авторских разработок. В их числе – восемь проектов представителей Гродненщины. О своих новаторских концепциях рассказывают те, кому посчастливилось защищать честь области на заключительном этапе республиканского конкурса.

Гродненщина представляет в Минске 8 проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». Поговорили с авторами об их разработках и инновациях

Вероника Кастрова, студентка 2 курса инженерно-строительного факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы:

– Такой масштабный проект как «100 идей для Беларуси» буквально мотивирует молодежь к изобретательству, подталкивает к воплощению своих самых смелых творческих замыслов и идей в жизнь и, что самое важное, реально способствует их практической реализации и продвижению.

Представленный мною проект – это наглядный пример того, как из серосодержащих отходов ОАО «Гродно Азот» можно получить современный высокопрочный коррозионностойкий материал – серный бетон. Важно, что такое рациональное использование отходов производства поможет не только решить проблему утилизации серного шлама, но и создать совершенно новый вид бетона, который, благодаря ряду преимуществ, может в определенном направлении конкурировать с традиционным. Так как при изготовлении серного бетона используется сера (серный шлам), то это приводит к полной замене цемента в бетоне. Хотелось бы отметить, что вода в технологическом процессе –ингредиент лишний. А это, в свою очередь, позволяет проводить работы даже при отрицательных температурах. На лицо и ряд преимуществ такого вида бетона: он не только обладает повышенной химической стойкостью и долговременностью, но и значительно снижает себестоимость материала. А это уже экономическая сторона вопроса.

Гродненщина представляет в Минске 8 проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». Поговорили с авторами об их разработках и инновациях

Анна Легостаева, инженер-физик радиологического отделения Гродненской университетской клиники:

– Быть участником конкурса, который аккумулирует вокруг себя лучшие инновационные идеи в различных сферах социального и экономического развития страны, почетно. Этот проект для инициативных молодых людей со всей страны и для меня, в том числе, стал отличной площадкой для представления своих разработок и ноу-хау в различных сферах жизни человека. Мои усилия были направлены на разработку аппликатора для проведения брахитерапии пациентам с немеланомным раком области носа. Проще говоря, такой аппликатор, помогает облучать непосредственно опухоль с точностью до миллиметров. Внешне он представляет собой силиконовое изделие, которое закрепляет и направляет пластиковые катетеры. Если говорить о массовом производстве, то тут сложность как раз и заключается в том, что найти специальный силикон, способный плотно и точно распределяться по всей поверхности.

Гродненщина представляет в Минске 8 проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». Поговорили с авторами об их разработках и инновациях

Юлия Шелкович, ассистент 2-ой кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медицинского университета:

– Приятно осознавать себя частью этого поистине грандиозного события. Кругом – сплошной креатив, просто фонтан идей. Все максимально активно, насыщенно и интересно. Знакомишься с проектами других участников и диву даешься, сколько вокруг еще всего неизведанного и нового. Мой проект носит предупредительно-профилактический характер и направлен на снижение заболеваемости предраковыми заболеваниями и раком пищевода среди пациентов с нарушениями дыхания во сне. Преимуществом проекта является то, что благодаря использованию разработанной математической модели можно отобрать пациентов с высоким риском мало- или бессимптомного поражения пищевода среди людей с нарушениями дыхания во сне и после снизить экономические затраты на их лечение. На пути к реализации проекта пройден уже немалый путь. Поэтому, безусловно, верю, что фортуна обязательно улыбнется и в финале.

#100 идей для Беларуси
Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Финалистами девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси»,который в эти дни проходит в столице, стали более 100 авторских разработок. В их числе – восемь проектов...
 
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