Apple выплатит клиентам компенсацию за замедление iPhone. Этой суммы хватит на чехол

Компания Apple согласилсь согласилась выплатить до 500 миллионов долларов по иску владельцев iPhone. Правда, компенсация за один гаджет составит лишь 25 долларов — за такую сумму, например, можно купить фирменный чехол. Об этом сообщает Reuters.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Но отмечается, что сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.

Это соглашение распространяется на владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.

Несмотря на принятое решение, Apple не признала своей вины.

Напомним, что в декабре 2017 года Apple признала , что со временем iPhone действительно работают медленнее. Но после выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.