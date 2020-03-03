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Apple выплатит клиентам компенсацию за замедление iPhone. Этой суммы хватит на чехол
Источник материала: Tut.by
Компания Apple согласилсь согласилась выплатить до 500 миллионов долларов по иску владельцев iPhone. Правда, компенсация за один гаджет составит лишь 25 долларов — за такую сумму, например, можно купить фирменный чехол. Об этом
Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Но отмечается, что сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.
Это соглашение распространяется на владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.
Несмотря на принятое решение, Apple не признала своей вины.
Напомним, что в декабре 2017 года Apple
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Отмечается, что сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.
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