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Apple выплатит клиентам компенсацию за замедление iPhone. Этой суммы хватит на чехол

03.03.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Apple согласилсь согласилась выплатить до 500 миллионов долларов по иску владельцев iPhone. Правда, компенсация за один гаджет составит лишь 25 долларов — за такую сумму, например, можно купить фирменный чехол. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Но отмечается, что сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.

Это соглашение распространяется на владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.

Несмотря на принятое решение, Apple не признала своей вины.

Напомним, что в декабре 2017 года Apple признала, что со временем iPhone действительно работают медленнее. Но после выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.

 
 
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Отмечается, что сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.
 
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