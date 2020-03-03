В Гродно пьяный на Renault врезался в столб: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 3 марта в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Установлено, что 20-летний водитель Renault Laguna ехал по улице Победы, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легковушки. В ГАИ отметили, что водитель отделался ушибами, а его 20-летний однокурсник получил открытый перелом голени.





Выяснилось, что оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование водителя показало 1,6 промилле.