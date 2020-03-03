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«Я пуст. Я никто». Майк Тайсон расплакался во время интервью
Источник материала: Tut.by
Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон не сдержал эмоций во время интервью с гостем своего подкаста, также бывшим боксером Рэем Леонардом. Полная версия выпуска
53-летний американец расплакался, когда заговорил о том, насколько он изменился с тех пор, как выступал в профессиональном ринге. «Я знал искусство войны, это все, чему я учился. Потому меня и боялись. Когда я выходил на бои — я был убийцей. Я был рожден для этого», — отметил Тайсон.
«Но эти дни в прошлом. Я пуст. Я никто. Теперь я осваиваю искусство скромности. Поэтому сейчас на моих глазах слезы. Я не тот, кем был когда-то. Я скучаю по прежнему Майку, чувствую себя какой-то сучкой», — заявил боксер. Тайсон добавил, что, несмотря на это, он опасается прежнего себя. «Если он вернется, он принесет с собой ад», — добавил он.
Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он завершил карьеру в 2005 году.
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«Я скучаю по прежнему Майку, чувствую себя какой-то сучкой».
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