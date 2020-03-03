Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего поставки нефти

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра.

"Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

До назначения Назаров возглавлял концерн "Беллесбумпром". Куратором ТЭК в правительстве являлся вице-премьер Игорь Ляшенко.

Президент отметил, что Назарову "предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление - это нефтехимический комплекс страны".

"Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал Лукашенко.