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Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего поставки нефти
03.03.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра.
"Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
До назначения Назаров возглавлял концерн "Беллесбумпром". Куратором ТЭК в правительстве являлся вице-премьер Игорь Ляшенко.
Президент отметил, что Назарову "предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление - это нефтехимический комплекс страны".
"Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра.
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