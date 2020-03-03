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У проживающего в Дзержинске одногруппника зараженного студента коронавирус не подтвердился

03.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Последняя информация о коронавирусе в Беларуси, а также информация о проживающем в Дзержинске одногруппнике зараженного иранца.

На данный момент в стране зарегистрировано три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности». Об этом сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Пробы будут еще раз проверены. Их направят в одну из референс-лабораторий ВОЗ.

Но в то же время у Минздрава есть высокая степень уверенности в своих лабораториях.

Она также отметила, что Беларусь была среди стран, которые сразу же присоединились к противоэпидемическим мероприятиям.

Начальница одного из главных управлений Елена Богдан пояснила, что прибывших из Италии, Ирана, Китая и Южной Кореи проверяют и помещают на карантин. Всех трех инфицированных пациентов выявили именно благодаря профилактическим мероприятиям. При этом, наряду с анализами на коронавирус, берут пробы и на другие инфекции.

Одногруппник первого зараженного студента, о котором мы писали в нашем предыдущем материале, в штатном режиме был помещен в соответствующее учреждение для проверки. Были сделаны два теста, которые не выявили наличия у него коронавирусной инфекции. В профилактических целях он останется на карантине еще на 20-ть дней.


 
 
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Последняя информация о коронавирусе в Беларуси, а также информация о проживающем в Дзержинске одногруппнике зараженного иранца.
 
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