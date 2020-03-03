В каждый дом не только с советом, но и с помощью

Источник материала: Новости Дзержинска

Приоритетным направлением во время месячника пожарной безопасности безусловно является профилактика.

Так, ежедневно смотровые комиссии, посещают домовладения граждан. В рамках профилактической работы работники МЧС оказывают консультативную помощь, указывают на имеющиеся нарушения в жилье. Особое внимание уделяется социально-уязвимой категории граждан: одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям, лицам, ведущим ассоциальный образ жизни.

Актуальность проблемы возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации приборов отопления и неосторожного обращения с огнем не снижается. В сводки спасателей попадают случаи, когда элементарное несоблюдение осторожности и так называемый человеческий фактор приводят к трагическим последствиям.

Поэтому спасатели отмечают, что особого контроля требуют и котлы, установленные в домовладении, которые могут представляют опасность, правильная эксплуатация и своевременные действия по их профилактике помогут избежать чрезвычайных ситуаций.

Акцентируют внимание на установке автономных пожарных извещателей в домовладенни:

– Это тот прибор, который в сегодняшнем мире, просто необходим в каждом домовладении. Нас окружает столько опасных современных приборов, что верным спомобом обезопасить себя и родных – это установить его, – говорит в каждом посещаемом домовладении начальник отдела Максим Баско.

В завершении посещения каждого домовладения, жильцам вручается наглядно-изобразительная продукция, для еще более углубленного изучения правил безопасности.











