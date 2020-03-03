«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться?

Источник материала: Аргументы и факты

На протяжении последнего года геологи обсуждают нарастающую активность супервулкана Тоба, расположенного в Индонезии. 75 тыс. лет назад он едва не погубил всё человечество, а теперь вновь готов проснуться: под ним скапливается магма. Но тревожные новости поступают и с обратной стороны Земли: исследователи считают, что вот-вот может взорваться Йеллоустонский супервулкан в США. А эта катастрофа угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

Что происходит сейчас?

На Земле насчитывается около 20 супервулканов — вулканов, извержение которых способно изменить климат на планете. Один из них находится в Йеллоустонском национальном парке (США). Строго говоря, это не вулкан в привычном нам виде, а его просевшее жерло, кальдера — гигантская впадина размером 72×55 км, образовавшаяся в результате нескольких сильных извержений. Под ней на многокилометровой глубине расположена огромная камера с раскалённой магмой.

Последнее гигантское извержение Йеллоустонского супервулкана случилось 640 тыс. лет назад. А вот следующее может произойти в любой момент. Уже несколько лет учёные наблюдают, как земная кора в кальдере приподнимается, а это один из признаков предстоящего катаклизма. Три года назад геологи, изучив ископаемые останки вулканического пепла, предупредили: геотермальные процессы в магматическом пузыре идут гораздо быстрее, чем считалось ранее. И очередное суперизвержение может случиться ещё при нашей жизни.

Осенью 2019 года группа учёных из США и Германии зафиксировала подъём магмы под Йеллоустонской кальдерой. И подтвердила, что внизу находится мантийный плюм — вертикальный поток магмы, протянувшийся от ядра Земли на тысячи километров.

Но куда больше исследователи озадачены поведением гейзера под названием «Пароход» (Steamboat Geyser) — к слову, крупнейшего в мире. В первой половине ХХ века он вообще не проявлял никакой активности. Извергаться он начал в 1991 году, выбросив фонтан горячей воды на высоту 90 м. Затем извержения пошли эпизодически, а два года назад их количество резко возросло. И если в 2018-м «Пароход» запустил струю в небо 32 раза, то в 2019-м — уже 47 раз! Увеличилась и сила фонтана: сейчас вода поднимается на высоту до 100 м. Одни эксперты объясняют это большим количеством талых вод в почве, но другие связывают с процессом пробуждения супервулкана.

К каким последствиям приведёт катастрофа?

Американские учёные ведут непрерывные наблюдения за Йеллоустонской кальдерой, ведь возможное суперизвержение, когда бы оно ни случилось, представляет угрозу прежде всего их стране. Геологическая служба США несколько лет назад смоделировала развитие событий в случае взрыва вулкана. По последствиям это событие сравнимо с полномасштабной ядерной войной.

Как утверждают специалисты-вулканологи, 100 тыс. человек погибнут сразу от взрыва или удушья. В атмосферу будут выброшены тысячи кубических километров пепла, что приведёт к её загрязнению, «вулканической зиме» и всемирному похолоданию на 10-20 °С. В северных странах инфраструктура будет не в состоянии справляться с экстремальными морозами, и население начнёт погибать от холода. Но наибольший урон понесут густонаселенные страны Юго-Восточной Азии. Из-за неурожаев там будет нечего есть.

При наихудшем сценарии «вулканическая зима» продлится четыре года, в результате погибнут более 2 млрд человек по всему миру. Неизбежными станут конфликты между странами за жизненное пространство и ресурсы.

В самих Соединённых Штатах слой пепла толщиной в метр покроет территорию вокруг кальдеры на расстоянии 500 км. Волны раскалённого пепла могут докатиться до восточного побережья страны, засыпая города, дороги и поля. А западное побережье точно превратится в мёртвую зону. Через сутки над континентом начнут лить кислотные дожди, уничтожая растительность.

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Когда это случится?

Геологи, вулканологи и прочие специалисты не могут сойтись во мнении по поводу того, когда следует ждать очередного суперизвержения Йеллоустона. Оптимисты оценивают вероятность катаклизма в современный период как ничтожно низкую: 0,00014%. Пессимисты напоминают, что подобные события не отличаются регулярностью и рвануть может в любой момент. Эксперты Европейского научного фонда даже приводят свою вероятность предстоящего извержения: 10%.

Учёные спорят о периодичности, с которой Йеллоустонский супервулкан доходит до точки кипения. Одни говорят, что сейчас он находится в середине своего обычного цикла, другие доказывают, что его гигантские извержения случаются каждые 600-800 тыс. лет, а потому «час Х» близок. Наиболее популярную точку зрения выразил американский профессор Рон Смит, выступая в университете Дикси штата Юта: «Это вполне может произойти через 500 тыс. лет, а может — через неделю после вторника».

А в Геологической службе США придерживаются мнения, что каким бы мощным ни был взрыв Йеллоустона и когда бы он ни случился, это будет не вулканическое извержение, а гидротермальное. То есть на поверхность земли вырвется не раскалённая магма вперемешку с пеплом и ядовитыми газами, а всего лишь горячая вода, пар и некоторые химические соединения.

Впрочем, может статься, что человек сам спровоцирует природную катастрофу, равных которой он ещё не видел. У американцев есть проект «охлаждения» Йеллоустонского супервулкана за счёт постройки на нём крупной геотермальной электростанции. Планируется пробурить скважины на глубину 10 км, закачивать в них воду и получать обратно пар для турбин, вращающих электрогенераторы. Но, если в ходе строительства вскроется оболочка подземной камеры, насыщенной магмой и газами, вулкан может рвануть гораздо раньше того срока, что отвели ему учёные.