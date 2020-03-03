ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться?

03.03.2020 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться?
Гейзер в Йеллоустонском национальном парке. © / www.globallookpress.com

На протяжении последнего года геологи обсуждают нарастающую активность супервулкана Тоба, расположенного в Индонезии. 75 тыс. лет назад он едва не погубил всё человечество, а теперь вновь готов проснуться: под ним скапливается магма. Но тревожные новости поступают и с обратной стороны Земли: исследователи считают, что вот-вот может взорваться Йеллоустонский супервулкан в США. А эта катастрофа угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

Что происходит сейчас?

На Земле насчитывается около 20 супервулканов — вулканов, извержение которых способно изменить климат на планете. Один из них находится в Йеллоустонском национальном парке (США). Строго говоря, это не вулкан в привычном нам виде, а его просевшее жерло, кальдера — гигантская впадина размером 72×55 км, образовавшаяся в результате нескольких сильных извержений. Под ней на многокилометровой глубине расположена огромная камера с раскалённой магмой. 

Последнее гигантское извержение Йеллоустонского супервулкана случилось 640 тыс. лет назад. А вот следующее может произойти в любой момент. Уже несколько лет учёные наблюдают, как земная кора в кальдере приподнимается, а это один из признаков предстоящего катаклизма. Три года назад геологи, изучив ископаемые останки вулканического пепла, предупредили: геотермальные процессы в магматическом пузыре идут гораздо быстрее, чем считалось ранее. И очередное суперизвержение может случиться ещё при нашей жизни. 

«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться? Вулкан на Гавайях засыпал остров драгоценными камнями

Осенью 2019 года группа учёных из США и Германии зафиксировала подъём магмы под Йеллоустонской кальдерой. И подтвердила, что внизу находится мантийный плюм — вертикальный поток магмы, протянувшийся от ядра Земли на тысячи километров. 

Но куда больше исследователи озадачены поведением гейзера под названием «Пароход» (Steamboat Geyser) — к слову, крупнейшего в мире. В первой половине ХХ века он вообще не проявлял никакой активности. Извергаться он начал в 1991 году, выбросив фонтан горячей воды на высоту 90 м. Затем извержения пошли эпизодически, а два года назад их количество резко возросло. И если в 2018-м «Пароход» запустил струю в небо 32 раза, то в 2019-м — уже 47 раз! Увеличилась и сила фонтана: сейчас вода поднимается на высоту до 100 м. Одни эксперты объясняют это большим количеством талых вод в почве, но другие связывают с процессом пробуждения супервулкана. 

К каким последствиям приведёт катастрофа? 

Американские учёные ведут непрерывные наблюдения за Йеллоустонской кальдерой, ведь возможное суперизвержение, когда бы оно ни случилось, представляет угрозу прежде всего их стране. Геологическая служба США несколько лет назад смоделировала развитие событий в случае взрыва вулкана. По последствиям это событие сравнимо с полномасштабной ядерной войной. 

Как утверждают специалисты-вулканологи, 100 тыс. человек погибнут сразу от взрыва или удушья. В атмосферу будут выброшены тысячи кубических километров пепла, что приведёт к её загрязнению, «вулканической зиме» и всемирному похолоданию на 10-20 °С. В северных странах инфраструктура будет не в состоянии справляться с экстремальными морозами, и население начнёт погибать от холода. Но наибольший урон понесут густонаселенные страны Юго-Восточной Азии. Из-за неурожаев там будет нечего есть. 

При наихудшем сценарии «вулканическая зима» продлится четыре года, в результате погибнут более 2 млрд человек по всему миру. Неизбежными станут конфликты между странами за жизненное пространство и ресурсы.

В самих Соединённых Штатах слой пепла толщиной в метр покроет территорию вокруг кальдеры на расстоянии 500 км. Волны раскалённого пепла могут докатиться до восточного побережья страны, засыпая города, дороги и поля. А западное побережье точно превратится в мёртвую зону. Через сутки над континентом начнут лить кислотные дожди, уничтожая растительность. 

«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться?
Развитие жизни на Земле связано с древними подводными вулканами
Подробнее

Когда это случится?

Геологи, вулканологи и прочие специалисты не могут сойтись во мнении по поводу того, когда следует ждать очередного суперизвержения Йеллоустона. Оптимисты оценивают вероятность катаклизма в современный период как ничтожно низкую: 0,00014%. Пессимисты напоминают, что подобные события не отличаются регулярностью и рвануть может в любой момент. Эксперты Европейского научного фонда даже приводят свою вероятность предстоящего извержения: 10%. 

Учёные спорят о периодичности, с которой Йеллоустонский супервулкан доходит до точки кипения. Одни говорят, что сейчас он находится в середине своего обычного цикла, другие доказывают, что его гигантские извержения случаются каждые 600-800 тыс. лет, а потому «час Х» близок. Наиболее популярную точку зрения выразил американский профессор Рон Смит, выступая в университете Дикси штата Юта: «Это вполне может произойти через 500 тыс. лет, а может — через неделю после вторника».

А в Геологической службе США придерживаются мнения, что каким бы мощным ни был взрыв Йеллоустона и когда бы он ни случился, это будет не вулканическое извержение, а гидротермальное. То есть на поверхность земли вырвется не раскалённая магма вперемешку с пеплом и ядовитыми газами, а всего лишь горячая вода, пар и некоторые химические соединения.

«Конец света» из недр Земли. Супервулкан в США готов взорваться? Капризы погоды. На что повлияли погодные катаклизмы?

Впрочем, может статься, что человек сам спровоцирует природную катастрофу, равных которой он ещё не видел. У американцев есть проект «охлаждения» Йеллоустонского супервулкана за счёт постройки на нём крупной геотермальной электростанции. Планируется пробурить скважины на глубину 10 км, закачивать в них воду и получать обратно пар для турбин, вращающих электрогенераторы. Но, если в ходе строительства вскроется оболочка подземной камеры, насыщенной магмой и газами, вулкан может рвануть гораздо раньше того срока, что отвели ему учёные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью прошлого года учёные зафиксировали подъём магмы под Йеллоустонской кальдерой. Теперь они озадачены аномальной активностью гейзера «Пароход». Всё громче...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус больше года катался на служебной машине – ему дали срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика