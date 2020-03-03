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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 100 тыс. роз

03.03.2020 12:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 100 тыс. роз
Гродненская региональная таможня

При проведении таможенного контроля в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Привалка» установлено, что фактически перемещалось больше живых цветов, нежели заявлено в товаросопроводительных документах, в том числе с заниженной их стоимостью, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Речь идет о более чем 100 000 роз.

Начато 11 административных процессов в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% стоимости незаконно перемещаемого товара. Незаконно перемещаемые цветы не подлежат конфискации. 

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз 100 тыс. роз
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За неделю таможенники выявили 11 фактов незаконного перемещения цветов.
 
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