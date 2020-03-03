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В Барановичах пассажирка избила контролера городского автобуса
03.03.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел около 18.00 2 марта в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5 недалеко от остановки «Площадь Ленина».
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Инцидент произошел около 18.00 2 марта в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5 недалеко от остановки «Площадь Ленина». По словам очевидцев, контролеры...
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