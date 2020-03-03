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В Барановичах пассажирка избила контролера городского автобуса

03.03.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел около 18.00 2 марта в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5 недалеко от остановки «Площадь Ленина».

В Барановичах пассажирка избила контролера городского автобуса


По словам очевидцев, контролеры зашли в автобус на предыдущей остановке и проводили проверку проездных документов у пассажиров.

У одной из пассажирок ни проездного билета, ни талона не оказалось, женщину попросили оплатить штраф. После этого она схватила беседовавшую с ней сотрудницу за волосы, а потом несколько раз ударила рукой.

Было установлено, что драку устроила безработная 44-летняя жительница города Барановичи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК Республики Беларусь (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы на срок до пяти лет.

В нашем городе это далеко не первый случай, когда контролеры городского транспорта становятся жертвами агрессии безбилетных пассажиров. В середине декабря прошлого года аналогичный инцидент произошел в автобусе № 21. Один из пассажиров ехал в автобусе, не оплатив проезд. Когда к нему подошла контролер-ревизор КТУП «Барановичигортранс» и попросила оплатить штраф за безбилетный проезд, мужчина схватил сотрудницу за кисть левой руки и резко вывернул ее, а затем ударил женщину по руке.

 
 
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  Инцидент произошел около 18.00 2 марта в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5 недалеко от остановки «Площадь Ленина». По словам очевидцев, контролеры...
 
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