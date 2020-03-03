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Европейский центробанк будет спасать экономику от коронавируса

03.03.2020 11:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Вспышка коронавируса — это быстро развивающаяся ситуация, которая создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики, среднесрочной инфляции и направления нашей денежно-кредитной политики. Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это необходимо и соразмерно основным рискам», — сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте европейского регулятора, сообщают vesti.ru.

Как заявил заместитель главы ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, эпидемия добавила «новый пласт неопределенности относительно перспектив экономического роста еврозоны и остального мира».

Неделей ранее Лагард в интервью Financial Times заявила, что реагировать на эпидемию еще слишком рано. О том, что время для «радикальных изменений» в работе ЕЦБ еще не пришло заявил и глава литовского центробанка Витас Василяускас. Он отметил при этом, что в случае необходимости регулятор вполне может созвать экстренное совещание.

Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что намерен провести переговоры с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы скоординировать действия для минимизации последствий эпидемии.

На поддержку регуляторов и властей рассчитывают европейские инвесторы. По итогам торгов 2 марта рынки блока закрылись ростом.

Оптимизм относительно поддержки возник, в первую очередь, на сигналах с другого континента: глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о рисках, которые несет эпидемия, пообещав, что Федрезерв будет использовать свой инструментарий для поддержки экономики.

Ободрили участников рынка и комментарии главы Банка Японии Харухико Куроды. Он заявил, что регулятор «будет стремиться стабилизировать рынки и предоставлять достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов».

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Европейский центральный банк в связи с распространением коронавируса готов принять меры и при необходимости поддержать экономику еврозоны. Президент ЕЦБ Кристин...
 
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