«Одни потасканные женщины». Зрители высказались о новом сезоне «Холостяка»

Источник материала: Аргументы и факты

В выходные на канале ТНТ стартовал седьмой сезон шоу «Холостяк». В этот раз героем проекта стал человек, не связанный с шоу-бизнесом — потомственный медик, стоматолог Антон Криворотов. Именно за его сердце и будут бороться самые разные девушки: скандальная модель Лиза Адаменко, бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова, также модель и по совместительству одна из ярких участниц аналогичного шоу, только с Тимуром Батрутдиновым Олеся Романо, актриса из «Физрука» Полина Гренц, известный блогер Чума Вечеринка и многие другие. С таким составом сезон точно не будет скучным, но как оценили его первую серию зрители? Аиф.ru собрал их отзывы.

__happy_sun__

Каждый раз говорят про искренность, но о какой искренности может идти речь, если девушки из шоу в шоу ходят. Актрисы, модели. Каждая 2-я с многотысячной аудиторией. И каждый раз есть та девушка, которая «случайно» оказалась знакомой холостяка. Почему организаторы для «правдоподобности» не могут набрать обычных девушек? Не медийных. Надеюсь, что Антон действительно будет искренен и встретит ту самую. Даже если не на проекте.

shilovskayakati

Ох, Антон. Вы интриган ещё тот. Но за вами приятно наблюдать.

m_baries

Абсолютно наиграно всё и предсказуемо. Враньё и никакой искренности.

lenokkolobok1

Браво, классное начало! Пока видны ваши очень хорошие качества — едкий ум и великолепное чувство юмора!

shhhhh_ana

Какое счастье, что хоть в этом сезоне Клюкиной нет (бывшая участница проекта, которая дважды приходила бороться за сердце холостяка в пятом и шестом сезонах — прим. ред). Холостяк прикольный. Девочки интересные, есть красотки-фаворитки.

elenazatsepina62

Сезон обещает стать самым интересным из всех, огонь.

lui.88i

Доктор, а вы-таки ещё тот юморист! Начало было мощнейший топчик! А если серьезно, вас слишком человечным человеком показали. Добрый доктор Айболит получился. Приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица.

mariya19982

Какие быдлы, предыдущие девчата были адекватней. Какой холостяк, такие и барышни.

Вечно живые. 5 программ, которые вернулись на ТВ после долгого перерыва Подробнее

mmmshk_og

Чёрт, Антон, эти девушки испортят вас.

ivivanov9337

Ну одни потасканные женщины... после предыдущих шоу, после браков, с проблемами и прочей ерундой. Зачем?

ilovemymira_

Очень эмоциональный выпуск, переживала за вас, напряжение было сильное. Понравилась только Барбара, самая чистая девушка. Остальные — прожжённые девки, кошки мартовские. Дальше будет видно конечно «...» Удачи вам, делайте так, как подсказывает сердце. Загадайте желание и верьте.

mrs_olechka

Очень интригующий сезон, интересно увидеть следующие серии.

leuchanka_viktoriia

4 лица я уже видела: актриса из «Физрука», монашка — она разве уже не была в какой-то части «Холостяка»? Еще одна ведущая шоу на Youtube, Луи Вагон. И еще одну не помню, где видела. Просто нет слов.

mashta4ki

Теперь весь Саратов переживает за Антона, надеемся, всё закончилось хорошо. В любом случае гармонии в душе и в работе.

mrs_olechka

Очень интригующий сезон. Я так и думала, что будет Олеся Романо... жду уже следующей серии. Если бы все серии уже были загружены, то пересмотрела бы прям сейчас на одном дыхании.

medvedovskaya_k

О май гад! Ни одной нормальной, адекватной девушки. Одно лицемерие и игра на камеру, хороших актрис набрали. Просто жесть... одна Чума чего стоит!!!

anilina_angarsk

Дошло до церемонии роз, и у меня возникла мысль, что было бы здорово, если бы он набрал новые лица и не стал выпускать в проект девочек, которые его знакомые или приходили второй раз. Но, к сожалению, моё желание не оправдалось, он взял всех старичков и бывшую жену футболиста.

narcissusss__

Невероятное шоу! Многие участницы понравились. В особенности Полина.

instaiperi

Очень жду с нетерпением следующую серию.

cheremuha_88

Второй Дом-2.

lav_nadin

Лизка для шоу, Миланка для драмы, Олеська мимо проходила. Барбара очень понравилась, но её Антон не достоин.

ludmila_textwriter

Увидела вашу улыбку на экране и подумала, что она настолько же холодна, как и ваша профессия... Шоу буду смотреть. Мне понравилась девушка с гитарой. Она настоящая, смотрит искренне, но не думаю, что она вас привлекла ... Думаю, вас занесет абсолютно в другую сторону...

lilitfortunatova

Холостяк порадовал в этот раз. Не медийный, адекватный мужчина. Хотя время покажет.