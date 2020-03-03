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В суициде дочери винил себя. Слава, горе и любовь Георгия Мартынюка

03.03.2020 12:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В суициде дочери винил себя. Слава, горе и любовь Георгия Мартынюка
Георгий Мартынюк в фильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». © / Кадр из фильма

Так бывает: одна-единственная роль принесла всесоюзную известность и бешеную популярность. Она же поставила жирный крест на карьере. 

Известность помогала решать проблемы

В феврале 1971 года, после первой серии телеспектакля «Следствие ведут ЗнаТоКи», Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей проснулись знаменитыми. Слава была сумасшедшая. Популярность росла день ото дня. Казалось, режиссеры должны были завалить новых звезд предложениями. Но получилось все ровно наоборот. На участие актеров в других проектах наложили негласное табу: невозможно было представить, чтобы исполнители образцовых работников МУРа, которым не разрешалось в кадре даже курить, играли кого-то еще, тем более воров или убийц…

Поэтому когда сериал длиной в 18 лет завершился, оказалось, что никому честная троица «МУРовцев» не нужна: воспринимали их теперь исключительно как Знаменского, Томина и Кибрит. Да и страна героев к тому времени сильно изменилась…

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Друг и коллега по театру на Малой Бронной Каневский уехал в Израиль. У Леждей в 1992-м умер муж Всеволод Сафонов. Она замкнулась, перестала выходить из дома. А вскоре, как и супруг, попала под жернова онкозаболеваний… 

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Мартынюк вынужден был выживать, как все. Вместе с людьми, которые в 1990-е думали о чем угодно, только не о театре. Позже Георгий Яковлевич вспоминал в нашей беседе, что на сцене порой было больше артистов, чем зрителей в зале. Разочарование и депрессия стали его спутниками. Приходилось соглашаться на рекламу... Когда все утряслось, признавался, что не гневит Бога и рад, что скучная роль ПалПалыча, состоящая сплошь из допросов, досталась именно ему: «Другие, бывает, по полвека играют на сцене, и их знает только узкий круг театральных поклонников». 

Троицу ЗнаТоКов любила вся страна, куда бы ни приехали — везде их принимали как родных. От поклонниц отбоя не было. Деньги артистам платили приличные. А известность Мартынюка-Знаменского помогала справляться с житейскими невзгодами, особенно в пору дефицита. Однажды на родине в Оренбурге дал телеинтервью — и родители быстро получили приличную квартиру… 

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После развода с первой женой не общался

Однако решить проблемы семейной жизни и здоровья никакие деньги и слава не могли. 18 лет — большой срок. Пока ТВ демонстрировало «ЗнаТоКов», служба которых «и опасна, и трудна», у Георгия Мартынюка произошло немало событий. И пережить их стоило особого терпения.

С будущей женой Валентиной Марковой Мартынюк учился в ГИТИСе. После окончания молодого актера позвал Оренбургский драмтеатр. Но ему хотелось остаться в Москве. Возможно, это было одной из причин женитьбы на москвичке. А может, случилась обычная студенческая любовь. Когда кровь играет. Когда кажется: море по колено. И «будем жить долго и счастливо…»

Несколько лет они и в самом деле были счастливы. Валентина играла в театре им. Станиславского, Георгия взяли в театр на Малой Бронной. Нашлась для Валентины небольшая роль и в «ЗнаТоКах». Но о такой славе, как у мужа, она и мечтать не смела. Поклонницы провожали его до дома, а у нее возникало недовольство, плавно или резко перераставшее в конфликт. Хотя и дочь Лиза подрастала, и коммуналку удалось поменять на отдельную квартиру в Беляеве. Но, видно, влюбленность ушла, а настоящая преданная любовь из нее так и не выросла.

Вот тут, говорят, Судьба и послала Мартынюку встречу с Ниоле. Хотя, скорее всего, сначала было болезненное расставание с прежней жизнью. И только потом — начало новой… Во всяком случае многие коллеги считали Георгия Яковлевича человеком исключительной порядочности. А от развода, к сожалению, не страхован никто.

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Валентина и Георгий потом не общались. Не сблизила их даже гибель дочери. Рассказывали, 20-летняя Лиза не справилась с чувством неразделенной любви и наложила на себя руки. Валентина вмиг почернела от горя, закрылась. Через несколько лет попрощалась с театром и кино, продала квартиру в Москве и уехала с глаз долой… Да и Георгий до конца жизни не смирился с потерей, винил себя в трагедии: мало внимания уделял дочери, не уберег…

Один за другим ушли в другой мир мать актера и отец, страдавший болезнью Паркинсона. Но Георгий Яковлевич успел их познакомить с Ниоле. «Наконец-то у нас появилась доченька!» — воскликнула тогда мама. 

В суициде дочери винил себя. Слава, горе и любовь Георгия Мартынюка
Георгий Мартынюк. Фото: www.globallookpress.com

Любовь длиной в 35 лет

Во второй раз Мартынюку повезло. Литовка Ниоле работала врачом (в больнице и познакомились). Не ревновала мужа ни к славе, ни к поклонницам. Не роптала, что в 1990-е зарабатывала больше мужа (это он переживал от невостребованности). А главное — следила за его здоровьем. Что, оказалось, немаловажно: с легкими у актера всю жизнь были проблемы. И если бы не Ниоле, поклонники могли бы потерять любимца много раньше, когда в 2000-м врачи диагностировали у него рак легкого. Мартынюк поначалу отмахивался от операции: мол, некогда болеть (на телевидении тогда как раз возникла мысль возродить «ЗнаТоКов»). Но потом поддался уговорам жены. Все прошло успешно — 11 лет он еще работал в театре и в кино. Победила онкологию и дочь Ниоле от первого брака Татьяна, которую Георгий Яковлевич воспитывал, как родную. 

35 лет Георгий и Ниоле были вместе. Жили мирно, решали проблемы, испытывали нехватку денег, лечились, переживали за близких, растили внуков, переезжали и ремонтировали квартиру… Всякое бывало, вспоминала потом Ниоле Правновна: ссорились, мирились. Но уважение друг к другу оставалось главным. До конца дней Георгия Яковлевича.

В 2012-м актеру в очередной раз поставили диагноз: пневмония. Но перенес он ее очень тяжело. Даже к работе не смог вернуться. Состояние ухудшалось. И жена приняла решение госпитализировать его в Боткинскую больницу, где сама работает много лет. Не как врач — как жена — надеялась, что любимый выкарабкается. Но чуда не случилось. 

Георгию Яковлевичу было 73 года… 

 
 
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80 лет назад родился актер, которого многие помнят исключительно как ПалПалыча Знаменского.
 
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