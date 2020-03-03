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В Бресте таксист-нелегал проработал месяц и попался: штрафов получил в три раза больше, чем заработка

03.03.2020 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минус 184 рубля заработал за месяц брестский таксист, который нелегально перевозил пользователей «Яндекс.Такси».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Нарушитель таксовал через сервис «Яндекс.Такси» в январе этого года, сообщили TUT.BY в инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области. За месяц мужчина 28 раз перевез пассажиров и заработал на этом 122 рубля.

Но работал он нелегально — не был зарегистрировал как ИП, который оказывает услуги перевозки, — и попался в поле зрения налоговиков.

Позже суд признал брестчанина виновным в предпринимательской деятельности без госрегистрации и назначил 5 базовых величин штрафа (135 рублей) с конфискацией половины дохода, полученного от незарегистрированной предпринимательской деятельности. Ему также доначислили единый налог — 110 рублей 40 копеек.

В итоге за месяц нелегальной работы таксисту-нелегалу пришлось заплатить 306 рублей, а заработал он всего 61 рубль.

 
 
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