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В Бресте таксист-нелегал проработал месяц и попался: штрафов получил в три раза больше, чем заработка
Источник материала: Tut.by
Минус 184 рубля заработал за месяц брестский таксист, который нелегально перевозил пользователей «Яндекс.Такси».
Нарушитель таксовал через сервис «Яндекс.Такси» в январе этого года, сообщили TUT.BY в инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области. За месяц мужчина 28 раз перевез пассажиров и заработал на этом 122 рубля.
Но работал он нелегально — не был зарегистрировал как ИП, который оказывает услуги перевозки, — и попался в поле зрения налоговиков.
Позже суд признал брестчанина виновным в предпринимательской деятельности без госрегистрации и назначил 5 базовых величин штрафа (135 рублей) с конфискацией половины дохода, полученного от незарегистрированной предпринимательской деятельности. Ему также доначислили единый налог — 110 рублей 40 копеек.
В итоге за месяц нелегальной работы таксисту-нелегалу пришлось заплатить 306 рублей, а заработал он всего 61 рубль.
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В Бресте таксист-нелегал проработал месяц и попался: штрафов получил в три раза больше, чем заработка
Мужчина таксовал через сервис «Яндекс.Такси» в январе этого года.
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