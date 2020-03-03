Источник материала: Новости Волковыска

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!» в республике сегодня стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны. Продлится она до 27 марта и пройдет в два этапа.

Первый ее этап проходит со 2 по 13 марта в общежитиях (в том числе студенческих), детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах. С жильцами общежитий проводят интерактивные профилактические беседы о безопасности в общежитиях, причинах пожаров в них, а также действиях по сигналу «Внимание всем!» с демонстрацией видеофильмов «Энциклопедия безопасности. Пожар в квартире», «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях» и раздачей наглядно-изобразительной продукции.

Что касается объектов в массовым пребыванием людей, то здесь организована работа интерактивных площадок и зон активации (например, «SOS», «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки», «Экстренная помощь», «Опасная печь», «Интерактивная карта ЧС», «Проведи время с пользой» и пр.).

Целевой аудиторией на втором этапе – с 16 по 27 марта – станут жители сельских населенных пунктов. С престарелыми гражданами проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках с демонстрацией театрализованных постановок. В сельских населенных пунктах будут организованы «Маршруты оповещения»: посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему пожарной безопасности.

Важно отметить, что в акции, помимо спасателей, принимают участие активисты районных отделений БМООСП, студенты ссузов, работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям, представители БДПО, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций.