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ГАИ Минска снова разрешила курсантам пересдавать «площадку» на машине автошколы

03.03.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В экзаменационном отделе ГАИ Минска курсантам-повторникам снова разрешили сдавать «площадку» на автомобиле автошколы. Запрет просуществовал меньше месяца.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, с 1 февраля ГАИ Минска запретила повторно использовать автомобили автошколы тем, кто не сдал вождение с первого раза. Правило распространялось только на «площадку», но ожидалось, что с марта повторное вождение на автомобилях ГАИ придется сдавать и в «городе».

В МВД тогда пояснили, что прием практического экзамена в индивидуальном порядке осуществляется на автомобилях МЭО ГАИ Минска. Это нужно «для своевременного осуществления административных процедур, а также для минимизации последствий в случае совершения ДТП».

Новость ученикам автошкол не понравилась: они хотели сдавать экзамены на машине автошколы, к которой уже привыкли.

Недавно из столичных автошкол AUTO.TUT.BY сообщили, что ГАИ около недели назад сняла запрет: сдавать повторные экзамены снова можно на машинах автошкол.

— В ГАИ нам это никак не объяснили. Просто сказали, что сдавать можно так, как это делали раньше, — рассказали инструкторы, которые обучают будущих водителей.

В пресс-службе ГАИ Минска сообщили, что «курсантам никто не запрещал сдавать экзамены на автомобилях автошкол».

— Прием практического экзамена у выпускников учебных организаций, экзаменуемых в составе групп, осуществляется на автомобиле, на котором проводилось обучение. Предоставление такого авто для приема практического экзамена у экзаменуемых, сдающим его в индивидуальном порядке, осуществляется в соответствии с законодательством. Это статья 11 Закона «О дорожном движении» и Инструкция о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим ТС, которая утверждена постановлением МВД № 67, — отметили в ГАИ.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В экзаменационном отделе ГАИ Минска курсантам-повторникам снова разрешили сдавать «площадку» на автомобиле автошколы. Запрет просуществовал меньше месяца.
 
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