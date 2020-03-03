В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси зафиксированы три случая коронавируса . Это результаты предварительных тестов, заявили в Минздраве страны, сообщает «МИР 24».

Все пациенты чувствуют себя нормально. За ними наблюдают врачи, усиленного лечения не требуется. В ведомстве отметили, что все случаи коронавируса выявлены благодаря профилактическим мерам, принятым в стране.

«Пациенты изолируются, проведено порядка трех тысяч исследований людям, которые имеют к этому показания, в результате выявлены трое заболевших. Врачи проделали колоссальный объем работы, чтобы предотвратить распространение инфекции», – сказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.

В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие данные пациентов. Сейчас в первую очередь проверяют тех, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также имел близкие контакты с заболевшими.