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В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса
03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси зафиксированы три случая
Все пациенты чувствуют себя нормально. За ними наблюдают врачи, усиленного лечения не требуется. В ведомстве отметили, что все случаи коронавируса выявлены благодаря профилактическим мерам, принятым в стране.
«Пациенты изолируются, проведено порядка трех тысяч исследований людям, которые имеют к этому показания, в результате выявлены трое заболевших. Врачи проделали колоссальный объем работы, чтобы предотвратить распространение инфекции», – сказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.
В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие данные пациентов. Сейчас в первую очередь проверяют тех, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также имел близкие контакты с заболевшими.
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Все пациенты чувствуют себя нормально. За ними наблюдают врачи, усиленного лечения не требуется.
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