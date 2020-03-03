|
Из-за неизвестного вещества из дома в Витебске эвакуировали 18 человек
Источник материала: Партизан
Из-за неизвестного вещества в Витебске из многоэтажного дома эвакуировали 18 человек, среди них троих детей.
Его разлили на полу, на стенах, подоконнике в квартире, в которой никого не было. Происшествие случилось во второй половине дня 2 марта. Спасателей вызвали из-за неизвестного запаха, который ощущали жители дома.
Спасатели проникли в квартиру, аппаратура показала, что вредных веществ в воздухе нет. Помещения обработали раствором кальцинированной соды, сообщает пресс-служба МЧС.
Прошло чуть больше часа, и эвакуированным жителям разрешили вернуться в квартиры.
Сейчас выясняется, что же за вещество было разлито и при каких обстоятельствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за неизвестного вещества в Витебске из многоэтажного дома эвакуировали 18 человек, среди них троих детей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)