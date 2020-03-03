ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за неизвестного вещества из дома в Витебске эвакуировали 18 человек

03.03.2020 13:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за неизвестного вещества в Витебске из многоэтажного дома эвакуировали 18 человек, среди них троих детей.

Его разлили на полу, на стенах, подоконнике в квартире, в которой никого не было. Происшествие случилось во второй половине дня 2 марта. Спасателей вызвали из-за неизвестного запаха, который ощущали жители дома. 

Спасатели проникли в квартиру, аппаратура показала, что вредных веществ в воздухе нет. Помещения обработали раствором кальцинированной соды, сообщает пресс-служба МЧС.

Прошло чуть больше часа, и эвакуированным жителям разрешили вернуться в квартиры. 

Сейчас выясняется, что же за вещество было разлито и при каких обстоятельствах.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за неизвестного вещества в Витебске из многоэтажного дома эвакуировали 18 человек, среди них троих детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Букмекеры «Евровидения» ставят Little Big на второе место. Хотя группа ещё не представила песню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика