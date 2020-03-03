Смартфон может полностью заменить паспорт в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси планируют заменить паспорт смартфоном, данная технология уже тестируется.

Разработкой занимается российская компания. С помощью ПО мобильные устройства смогут легко заменить удостоверение личности, водительские права, военный билет, пишет БЕЛТА .

Новая программа даст возможность отказаться от бумажных и пластиковых документов, заменив их смартфоном.

Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль рассказал, в РБ целенаправленно привлекаются новые технологии и разработчики. Удостоверение личности при удачной реализации проекта можно будет предъявить непосредственно с экрана любого гаджета.

Контролирующие службы и ведомства будут иметь в своем распоряжении специальную программу, считывающую документы, идентифицирующую их подлинность. Подделать документы или исказить отраженную в них информацию, как утверждают разработчики, будет невозможно.