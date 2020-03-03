|
Смартфон может полностью заменить паспорт в Беларуси
03.03.2020 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси планируют заменить паспорт смартфоном, данная технология уже тестируется.
Разработкой занимается российская компания. С помощью ПО мобильные устройства смогут легко заменить удостоверение личности, водительские права, военный билет, пишет
Новая программа даст возможность отказаться от бумажных и пластиковых документов, заменив их смартфоном.
Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль рассказал, в РБ целенаправленно привлекаются новые технологии и разработчики. Удостоверение личности при удачной реализации проекта можно будет предъявить непосредственно с экрана любого гаджета.
Контролирующие службы и ведомства будут иметь в своем распоряжении специальную программу, считывающую документы, идентифицирующую их подлинность. Подделать документы или исказить отраженную в них информацию, как утверждают разработчики, будет невозможно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют заменить паспорт смартфоном, данная технология уже тестируется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)