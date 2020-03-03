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Совещание по нефти у Лукашенко: альтернативные поставки, $1 млрд от США и ползание на коленях

03.03.2020 13:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Страна недополучает 1 млн тонн нефти ежемесячно

Лукашенко констатировал, что в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно.

«И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», – заметил белорусский лидер.

Ползать на коленях и вымаливать нефть не будем

Беларусь не будет отказываться от российской нефти, но уже ищет альтернативу.

«Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть два крупных и развитых предприятия по переработке нефти: заводы в Новополоцке и Мозыре, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках. С учетом их расположения глава государства напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них – через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды, второй – через порты на Балтике.

«Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться», – заявил глава государства.

Американцы дадут $1 млрд на строительство новой трубы

Он также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США.

«С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, – сказал Александр Лукашенко. – В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки».

«Поэтому надо просто шевелиться», – подчеркнул белорусский лидер.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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