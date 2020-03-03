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Михаил Мясникович: Необходимо гармонизировать усилия всех пяти государств. ЭКСКЛЮЗИВ

03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В феврале 2020 года Беларусь приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Вместе с этим страна получила право назначить своего председателя Евразийской экономической комиссии. 1 февраля им стал «патриарх белорусской политики», государственный деятель Михаил Мясникович. О назначении и планах на новой должности он рассказал программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24».



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В феврале 2020 года Беларусь приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Вместе с этим страна получила право назначить своего председателя...
 
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