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Михаил Мясникович: Необходимо гармонизировать усилия всех пяти государств. ЭКСКЛЮЗИВ
03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В феврале 2020 года Беларусь приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Вместе с этим страна получила право назначить своего председателя Евразийской экономической комиссии. 1 февраля им стал «патриарх белорусской политики», государственный деятель Михаил Мясникович. О назначении и планах на новой должности он рассказал программе
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В феврале 2020 года Беларусь приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Вместе с этим страна получила право назначить своего председателя...
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