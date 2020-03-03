Михаил Мясникович: Необходимо гармонизировать усилия всех пяти государств. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В феврале 2020 года Беларусь приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Вместе с этим страна получила право назначить своего председателя Евразийской экономической комиссии. 1 февраля им стал «патриарх белорусской политики», государственный деятель Михаил Мясникович. О назначении и планах на новой должности он рассказал программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24».