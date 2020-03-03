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В Пинском районе женщина на Audi насмерть сбила пенсионера
Источник материала: Tut.by
Пенсионер погиб под колесами автомобиля в Пинском районе,
Авария произошла 2 марта, около 19.40, в агрогородке Молотковичи. По предварительной информации, 39-летняя водитель Audi ехала по улице Морозова и напротив дома № 19 сбила 81-летнего местного жителя, который шел во встречном направлении по правому краю проезжей части дороги. В ГАИ отметили, что на этом участке имеется обозначенная дорожным знаком пешеходная дорожка шириной полтора метра. Расположена она с другой стороны дороги.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 2 марта, около 19.40, в агрогородке Молотковичи.
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