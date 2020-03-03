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В Гомеле прямо на Советской мама катала сына в хоккейной форме, привязанного к BMW. Милиции не понравилось

03.03.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля молодой человек с мамой устроили необычный перфоманс. Правда, сначала герои видео собрали лайки в соцсетях, а потом заплатили штраф.

29 февраля в Сети появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках едет по Советской в Гомеле, держась за веревку, привязанную к BMW .

Сотрудники ГАИ посмотрели видео и нашли его участников. Парнем в форме оказался 21-летний житель Гомеля, а за рулем BMW была его 51-летняя мать.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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29 февраля в интернете появилось видео, как молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках двигался по улице Советской в Гомеле, держась за веревку,...
 
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