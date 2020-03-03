В Гомеле прямо на Советской мама катала сына в хоккейной форме, привязанного к BMW. Милиции не понравилось

Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля молодой человек с мамой устроили необычный перфоманс. Правда, сначала герои видео собрали лайки в соцсетях, а потом заплатили штраф.

29 февраля в Сети появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках едет по Советской в Гомеле, держась за веревку, привязанную к BMW .

Сотрудники ГАИ посмотрели видео и нашли его участников. Парнем в форме оказался 21-летний житель Гомеля, а за рулем BMW была его 51-летняя мать.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.