|
В Гомеле прямо на Советской мама катала сына в хоккейной форме, привязанного к BMW. Милиции не понравилось
Источник материала: Tut.by
В центре Гомеля молодой человек с мамой устроили необычный перфоманс. Правда, сначала герои видео собрали лайки в соцсетях, а потом заплатили штраф.
29 февраля в Сети появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках едет по Советской в Гомеле, держась за веревку, привязанную к BMW .
Сотрудники ГАИ посмотрели видео и нашли его участников. Парнем в форме оказался 21-летний житель Гомеля, а за рулем BMW была его 51-летняя мать.
За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле прямо на Советской мама катала сына в хоккейной форме, привязанного к BMW. Милиции не понравилось
29 февраля в интернете появилось видео, как молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках двигался по улице Советской в Гомеле, держась за веревку,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)