В марте в Гродно снова попробуют продать пивзавод и еще несколько старых зданий в центре

Источник материала: Tut.by

На 26 марта запланирован аукцион, во время которого снова попытаются продать комплекс зданий бывшего пивзавода. Также на торги выставили несколько старых зданий в центре города.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Пивзавод последний раз выставляли на продажу в январе нынешнего года. А до этого — в Гродно попытались продать старый пивзавод, но желающих не нашлось">ноябре прошлого. В процессе начальная цена лота была снижена на миллион — до почти 1,3 млн рублей. При этом покупателю по его просьбе может быть предоставлена рассрочка платежа не более чем на 1 год.

Также инвестор должен разработать проект реконструкции в течение двух лет с момента купли-продажи объекта. Реконструкцию нужно провести не позднее чем за 4 года с момента подписания договора.

В январе появилась информация, что пивзаводом заинтересовалась польская компания Royal Hotel, готовая вложить в реконструкцию завода под отель и бровар порядка 13 млн долларов — однако, видимо, что-то пошло не так, и старые здания снова выставляют на торги.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Напомним, здание пивзавода в центре города уже продавали. Однако владельцы так ничего там не сделали. В конце февраля 2017 года он был изъят у компаний «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго» и возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома решением гродненского экономического суда. В мае 2017 года на заводе произошел пожар . Начался на крыше, затем перекинулся на помещения верхнего этажа. Огонь потушили за час, но старые деревянные перекрытия чадили еще почти сутки.

Также 26 марта на аукционе можно будет купить комплекс зданий на улице Василька. На торги выставлен бывший кожвендиспансер — продают два бывших лечебных корпуса 1890 и 1891 года постройки, а также здание поликлиники, которое состоит из двух частей 1891 и 1983 годов. И пищеблок с пристройкой и погребом — 1890 года постройки. Везде подведены водопровод и канализация. Есть еще пристройки более поздних периодов и проходная. За все хотят почти 1,4 млн рублей.



Фото: vgr.by

Будущий владелец зданий должен будет подписать охранное обязательство, так как лот является историко-культурной ценностью. За четыре года он должен будет ввести здания в эксплуатацию, в них можно будет разместить объекты общественного назначения.

Здания на Василька построены в стиле эклектики. Здесь находился частный госпиталь Григория Ворошильского, а потом располагался городской роддом. Чуть позже — кожно-венерологический диспансер. Сейчас старинные дома, собственником которых является Гродненский областной кожно-венерологический диспансер, пустуют.