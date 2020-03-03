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В марте в Гродно снова попробуют продать пивзавод и еще несколько старых зданий в центре
Источник материала: Tut.by
На 26 марта запланирован аукцион, во время которого снова попытаются продать комплекс зданий бывшего пивзавода. Также
Пивзавод последний раз
Также инвестор должен разработать проект реконструкции в течение двух лет с момента купли-продажи объекта. Реконструкцию нужно провести не позднее чем за 4 года с момента подписания договора.
В январе появилась информация, что пивзаводом заинтересовалась польская компания Royal Hotel, готовая вложить в реконструкцию завода под отель и бровар порядка 13 млн долларов — однако, видимо, что-то пошло не так, и старые здания снова выставляют на торги.
Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Напомним,
Также 26 марта на аукционе можно будет купить комплекс зданий на улице Василька. На торги выставлен бывший кожвендиспансер — продают два бывших лечебных корпуса 1890 и 1891 года постройки, а также здание поликлиники, которое состоит из двух частей 1891 и 1983 годов. И пищеблок с пристройкой и погребом — 1890 года постройки. Везде подведены водопровод и канализация. Есть еще пристройки более поздних периодов и проходная. За все хотят почти 1,4 млн рублей.
Будущий владелец зданий должен будет подписать охранное обязательство, так как лот является историко-культурной ценностью. За четыре года он должен будет ввести здания в эксплуатацию, в них можно будет разместить объекты общественного назначения.
Здания на Василька построены в стиле эклектики. Здесь находился частный госпиталь Григория Ворошильского, а потом располагался городской роддом. Чуть позже — кожно-венерологический диспансер. Сейчас старинные дома, собственником которых является Гродненский областной кожно-венерологический диспансер, пустуют.
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На 26 марта запланирован аукцион, во время которого снова попытаются продать комплекс зданий бывшего пивзавода. Также на торги выставлено несколько старых зданий в...
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