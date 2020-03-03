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Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

03.03.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь продолжит покупать у России 40-50 % нефти от общего объема после окончательной диверсификации. Остальная доля – альтернативные источники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 3 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.

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Ситуация с нефтью складывается непростая. Беларусь продолжает работу над диверсификацией поставок сырья. Зацикленность на нескольких поставщиках во многом связывает руки, а на нефтяное сырье завязаны потребности внутреннего рынка топлива и стабильная работа химических (и не только) предприятий страны.

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Беларуси необходимо находить новых поставщиков. Среди альтернативных «нефтяных партнеров» – Норвегия, Казахстан, заинтересована страна и в долгосрочном контракте на поставку азербайджанского сырья.   

Здесь же процесс обязывает продумывать и логистику доставки.

Среди обсуждаемых тем и работа двух НПЗ, в том числе и на внешние рынки. Предприятия работают со сниженной загрузкой мощностей. При этом внутренние потребности обеспечены. За два месяца 2020 года оба завода переработали 1 миллион 850 тысяч тонн нефти.   

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. К сожалению, не смотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик.    

Сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья.

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Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться, и это задача номер один. Нефть сегодня мгновенно дешевеет, и в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными.   

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

При этом мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем. Сколько бы она ни стоила, будем, потому что эта нефть, добыча ее и транспортировка создавались в том числе руками и белорусов. Тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам.

Вы ведь понимаете, что у нас два крупных, продвинутых, неплохих предприятия по переработке нефти.

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Северный завод. Вы знаете, что вокруг ближе, чем Новополоцк, нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой. Плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. В Новополоцке перерабатывать нефть и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок. Близкие рынки. Но нужна логистика.   

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит покупать у России 40-50 % нефти от общего объема после окончательной диверсификации. Остальная доля – альтернативные источники,...
 
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