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Александр Лукашенко: Беларусь может рассчитывать на дешёвые кредиты от США при закупке нефти с балтийского направления

03.03.2020 14:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что касается получения нефти с балтийского направления, то Президент считает возможным решить вопрос поставок по трубопроводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Также во время совещания во Дворце Независимости глава государства подчеркнул, что Беларусь в этом деле может рассчитывать на дешевые кредиты от США. Время реализации проекта – полтора-два года.

Александр Лукашенко: Беларусь может рассчитывать на дешёвые кредиты от США при закупке нефти с балтийского направления

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Что касается получения нефти с балтийского направления, то Президент считает возможным решить вопрос поставок по трубопроводу, сообщили в...
 
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