Александр Лукашенко: Беларусь может рассчитывать на дешёвые кредиты от США при закупке нефти с балтийского направления

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что касается получения нефти с балтийского направления, то Президент считает возможным решить вопрос поставок по трубопроводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Также во время совещания во Дворце Независимости глава государства подчеркнул, что Беларусь в этом деле может рассчитывать на дешевые кредиты от США. Время реализации проекта – полтора-два года.



