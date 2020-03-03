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Александр Лукашенко: Беларусь может рассчитывать на дешёвые кредиты от США при закупке нефти с балтийского направления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что касается получения нефти с балтийского направления, то Президент считает возможным решить вопрос поставок по трубопроводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также во время совещания во Дворце Независимости глава государства подчеркнул, что Беларусь в этом деле может рассчитывать на дешевые кредиты от США. Время реализации проекта – полтора-два года.
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Александр Лукашенко: Беларусь может рассчитывать на дешёвые кредиты от США при закупке нефти с балтийского направления
Новости Беларуси. Что касается получения нефти с балтийского направления, то Президент считает возможным решить вопрос поставок по трубопроводу, сообщили в...
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