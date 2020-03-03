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В Гродно 20-летний пьяный водитель Renault влетел в столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно легковой автомобиль влетел в столб.
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Renault оказался за пределами проезжей части. За рулем автомобиля находился 20-летний водитель – он был в нетрезвом состоянии, превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и врезался в осветительную опору.
В транспортном средстве парень находился со своим однокурсником, который также был в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии пострадали оба человека, которые находились в салоне авто – водитель отделался ушибами, а пассажир получил открытый перелом голени. Пострадавший был госпитализирован.
Количество алкоголя в организме водителя составляло 1,6 промилле. По факту аварии проводится проверка.
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