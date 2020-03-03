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Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

03.03.2020 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 июня 1941 года было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш». Первый заказ поступил на Воронежский завод имени Коминтерна. 

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Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Не хватало и рабочих: в первые дни войны с завода на фронт ушли около 400 человек. На их место встали женщины и дети. Тот, кто не доставал до станка, просто приставлял ящик-подставку. Чтобы выполнить норму, они не выходили из заводских цехов по 12-16 часов и устраивали соцсоревнования. Часто и вовсе спали на фуфайках прямо у станков.

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Рабочий день длился столько, сколько мог стоять рабочий у станка, столько, сколько мог инженер стоять у кульмана. Обед приносили из столовой прямо к станку. Рабочие порой падали от усталости.

В литейном цеху был душ. И когда человек понимал, что он сейчас упадет, потому что спали считаные часы, человек уходил под холодный душ. И возвращался опять к станку.

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Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Но такая самоотверженность дала результат. Меньше недели понадобилось заводчанам, чтобы наладить процесс производства сверхсекретного оружия.

 Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
22 июня началась война, а уже через неделю из ворот завода вышли две экспериментальные «катюши» и взяли курс на Москву своим ходом. Пройдя испытания на московском полигоне, они влились в батарею капитана Флёрова.

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Елена Устинова, Клавдия Старцева

 
 
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21 июня 1941 года было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш». Первый заказ поступил на Воронежский завод имени Коминтерна.  Автор...
 
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