Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства

Источник материала: СТВ

По иронии судьбы руководство страны увидело установку БМ-13 лишь 21 июня 1941 года. В тот же день, за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, когда у границ СССР уже стояли немецкие войска, было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш».





Первый заказ поступил на Воронежский завод имени Коминтерна.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад





Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):

Когда началась война, армии нужно было оружие, завод приступил к серийному выпуску. Но были такие неуладки, которые нужно было исправлять. Технологи работали круглосуточно над этим. В здании заводоуправления на втором этаже был специальный кабинет, в котором не было ни надписи, ничего. Там занимались усовершенствованием «катюши».





Опытный глаз практиков тут же выявил недочеты. Так, были заужены расстояния между направляющими балками: во время залпа реактивные снаряды могли задеть друг друга. Несовершенной была и система пуска – она отнимала бесценные минуты на отступление батареи.

Клавдия Старцева:

Для того чтобы дать залп, водитель должен был выйти из кабины своей, отбежать в укрытие где-то метров 25 и тогда только повернуть ручку, и батарея давала залп. Но потом усовершенствовали, сделали так, что он мог уже управлять, сидя в машине.

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны





Николай Ларионов, ветеран Великой отечественной войны (Беларусь):

В кабине специальный аппарат был там. Крут – один снаряд, второй крут – второй снаряд, третий крут – третий снаряд. И вот так вылетали они.





Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):

Очень много с ними было проблем, потому что все было ново для завода. Всё – и качество металла, и ширина, и даже станков таких не было. Механизм управления вертикальный, который помогал «катюшу» ориентировать в нужном направлении, тоже усовершенствовали рабочие умельцы.





О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»