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Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства
Источник материала: СТВ
По иронии судьбы руководство страны увидело установку БМ-13 лишь 21 июня 1941 года. В тот же день, за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, когда у границ СССР уже стояли немецкие войска, было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш».
Первый заказ поступил на Воронежский завод имени Коминтерна.
Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Опытный глаз практиков тут же выявил недочеты. Так, были заужены расстояния между направляющими балками: во время залпа реактивные снаряды могли задеть друг друга. Несовершенной была и система пуска – она отнимала бесценные минуты на отступление батареи.
Клавдия Старцева:
Николай Ларионов, ветеран Великой отечественной войны (Беларусь):
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
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Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства
По иронии судьбы руководство страны увидело установку БМ-13 лишь 21 июня 1941 года. В тот же день, за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, когда у...
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