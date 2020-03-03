Программа этапа Кубка IBU по биатлону в «Раубичах» изменена из-за неблагоприятных погодных условий

Источник материала: Вороновская газета





Из-за неблагоприятных погодных условий в «Раубичах» оргкомитетом было принято решение об изменении программы соревнований и времени старта финального Кубка IBU по биатлону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

По измененной программе соревнования начнутся 4 марта женским (12.00) и мужским (15.00) спринтами. Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и парней (14.00). Данные гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

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