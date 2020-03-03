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Бесправник с 2,6 промилле «открыл» мотосезон в Дзержинске Читать полностью: https://auto.tut.by/news/road/674834.html

03.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинске инспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста

1 марта в милицию позвонили очевидцы и сообщили, что по улице Энергетиков в направлении трассы М1 едет мотоцикл «Минск», водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ нашли и задержали мотоциклиста. При общении стало ясно, что 31-летний мужчина действительно пьян. Прибор «Алкотест-203» показал 2,6 промилле алкоголя.

Также инспекторы установили, что мотоцикл был собран кустарным способом, а мужчина никогда не получал прав.

В отношении водителя сотрудники ГАИ составили административные протоколы, а мотоцикл доставили на штрафстоянку.


 
Теги: Минск
 
 
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