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Парень из Микашевичей был госпитализирован по подозрению на заражение коронавирусом

03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице.

Парень из Микашевичей был госпитализирован по подозрению на заражение коронавирусом

Фото иллюстрационное

Ситуация с коронавирусом остаётся главной темой последних дней. 27 февраля был зарегистрирован первый в Беларуси случай инфицирования опасным вирусом у студента из Ирана. 1 марта в Витебске выявили коронавирус у женщины, которая вернулась из Италии.

На Полесье создано специальное отделение для пациентов, вступавших в контакт с заражёнными коронавирусом людьми. В Пинском регионе изолированный бокс оборудовали в инфекционной больнице в агрогородке Молотковичи.

Редакции Медиа-Полесья сообщили, что один из жителей города Микашевичи был госпитализирован в Молотковичскую инфекционку.

По информации Медиа-Полесья, на сегодняшний день в изолированном боксе больницы нет ни одного пациента. Но такой случай действительно был.

Молодой человек приехал домой в Микашевичи из зарубежья, у его матери поднялась температура. Женщина была госпитализирована. У парня признаков ОРИ не было. До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице.

Как стало известно позже, у мамы обнаружили воспалительное заболевание почек. А у молодого человека вирус не обнаружен, его отпустили домой.

В Пинском регионе случаев коронавируса не зафиксировано. За жителями, которые вернулись из-за границы, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней. При незначительных признаках простуды их стараются изолировать. В экстренных случаях анализы пациентов отправляют на Минск. На сегодняшний день все результаты анализов на коронавирус, взятые в Пинске, были отрицательные.

Пинские врачи держат ситуацию на контроле.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице. Фото иллюстрационное Ситуация с коронавирусом...
 
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