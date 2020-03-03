|
Парень из Микашевичей был госпитализирован по подозрению на заражение коронавирусом
03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице.
Фото иллюстрационное
Ситуация с коронавирусом остаётся главной темой последних дней. 27 февраля был зарегистрирован первый в Беларуси случай инфицирования опасным вирусом у студента из Ирана. 1 марта в Витебске выявили коронавирус у женщины, которая вернулась из Италии.
На Полесье создано специальное отделение для пациентов, вступавших в контакт с заражёнными коронавирусом людьми. В Пинском регионе
Редакции Медиа-Полесья сообщили, что один из жителей города Микашевичи был госпитализирован в Молотковичскую инфекционку.
По информации Медиа-Полесья, на сегодняшний день в изолированном боксе больницы нет ни одного пациента. Но такой случай действительно был.
Молодой человек приехал домой в Микашевичи из зарубежья, у его матери поднялась температура. Женщина была госпитализирована. У парня признаков ОРИ не было. До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице.
Как стало известно позже, у мамы обнаружили воспалительное заболевание почек. А у молодого человека вирус не обнаружен, его отпустили домой.
В Пинском регионе случаев коронавируса не зафиксировано. За жителями, которые вернулись из-за границы, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней. При незначительных признаках простуды их стараются изолировать. В экстренных случаях анализы пациентов отправляют на Минск. На сегодняшний день все результаты анализов на коронавирус, взятые в Пинске, были отрицательные.
Пинские врачи держат ситуацию на контроле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До постановки диагноза и получения результатов анализа на коронавирус он находился в Молотковичской больнице. Фото иллюстрационное Ситуация с коронавирусом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)