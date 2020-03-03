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Так было ли убийство? Жительница деревни Лунин Лунинецкого района обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови
03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жительница деревни Лунин Лунинецкого района, проснувшись утром, обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови.
Об обстоятельствах происшествия Медиа-Полесье
В оперативно-дежурную службу Лунинецкого РОВД поступило сообщение об обнаружении в частном доме в агрогородке Лунин тела 45-летнего хозяина дома. Лунинецкий райотдел
Как пояснила женщина правоохранителям, вечером они с сожителем выпивали. Проснувшись утром, она увидела, что гражданский муж лежит в крови. Она стала тормошить его, но тот не подавал признаков жизни. В том, что могла нанести удар сожителю, она не сознавалась.
Начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич прокомментировал Медиа-Полесью:
- На теле погибшего имелось колото-резаное ранение. С учётом установленных в ходе проверки обстоятельств в отношении в отношении 48-летней сожительницы погибшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть». В настоящее время к подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По инкриминируемой подозреваемой статье УК женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Так было ли убийство? Жительница деревни Лунин Лунинецкого района обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови
Жительница деревни Лунин Лунинецкого района, проснувшись утром, обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови. Об обстоятельствах происшествия Медиа-Полесье...
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