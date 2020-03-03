Так было ли убийство? Жительница деревни Лунин Лунинецкого района обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови

Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница деревни Лунин Лунинецкого района, проснувшись утром, обнаружила своего сожителя мёртвым, в крови.





Об обстоятельствах происшествия Медиа-Полесье сообщало ранее. Трагедия произошла 13 февраля.

В оперативно-дежурную службу Лунинецкого РОВД поступило сообщение об обнаружении в частном доме в агрогородке Лунин тела 45-летнего хозяина дома. Лунинецкий райотдел СК начал проверку по факту причин смерти, в рамках которой была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как пояснила женщина правоохранителям, вечером они с сожителем выпивали. Проснувшись утром, она увидела, что гражданский муж лежит в крови. Она стала тормошить его, но тот не подавал признаков жизни. В том, что могла нанести удар сожителю, она не сознавалась.

Начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич прокомментировал Медиа-Полесью:

- На теле погибшего имелось колото-резаное ранение. С учётом установленных в ходе проверки обстоятельств в отношении в отношении 48-летней сожительницы погибшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть». В настоящее время к подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По инкриминируемой подозреваемой статье УК женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.