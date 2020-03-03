В БГОЦМТ состоялся турнир «Папа, мама и я – шахматная семья»

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 10 лет в центре молодёжного творчества проходит шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья».





В прошедшее воскресение в БГОЦМТ состоялся традиционный шахматный турнир и показал высокую активность ребят и их родителей.





Цель проведения турнира – формирование здорового образа жизни учащихся центра, повышение социальной активности семей и дальнейшая популяризация и развитие объединений по интересам по шахматам.





В турнире приняли участие 24 семьи юных шахматистов центра. Команда состояла из трёх человек: учащийся центра и 2 члена его семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, братики или сестрички).





В младшей возрастной группе победителями стали семья Свистун. В старшей возрастной группе семья Ненартович.





Победители и призёры турнира были награждены дипломами Брестского государственного областного центра молодёжного творчества, памятными сувенирами, изготовленными учащимися отдела изобразительного и декоративно-прикладного творчества, сладкими призами.



