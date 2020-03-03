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В Пинске в ДТП пострадал водитель. Столкнулись «Форд Эскорт» и «Мерседес-Бенц S230»
03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла второго марта около 15:20 часов 2 марта 2020 года.
По предварительной информации: 45-летняя пинчанка управляла автомобилем «Форд Эскорт» и двигалась по улице Красноармейской.
При выполнении маневра левого поворота, напротив дома №29, водитель не уступила дорогу автомобилю «Мерседес-Бенц S230», под управлением 18-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла второго марта около 15:20 часов 2 марта 2020 года. По предварительной информации: 45-летняя пинчанка управляла автомобилем «Форд Эскорт» и...
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