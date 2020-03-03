В Барановичском районе автомобиль УАЗ наехал на Деу-Матиз

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла второго марта около 18:05 часов. По предварительной информации: 59-летний житель деревни Колдычево Барановичского района управлял автомобилем «УАЗ390945-441» и двигался по улице Римши в городском поселке Городище.





На закруглении автодороги влево водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Деу-Матиз», под управлением 33-летней местной жительницы. В результате ДТП женщина получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Проводится проверка.



Дорожная авария произошла второго марта около 19:30 часов. По предварительной информации: 60-летний житель агрогородка Остромечевл управлял автомобилем «Рено Лагуна» и двигался по автодороге Н-425 «Вулька-Остромечево».





На 5-ом километре указанной автодороги не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.

Проводится проверка.