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В Барановичском районе автомобиль УАЗ наехал на Деу-Матиз
03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла второго марта около 18:05 часов. По предварительной информации: 59-летний житель деревни Колдычево Барановичского района управлял автомобилем «УАЗ390945-441» и двигался по улице Римши в городском поселке Городище.
На закруглении автодороги влево водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Деу-Матиз», под управлением 33-летней местной жительницы. В результате ДТП женщина получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена домой.
Проводится проверка.
На 5-ом километре указанной автодороги не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла второго марта около 18:05 часов. По предварительной информации: 59-летний житель деревни Колдычево Барановичского района управлял...
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