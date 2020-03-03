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В Пинском районе наезд на пенсионера со смертельным итогом

03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла второго марта около 19:42 часов 2 марта 2020 года.

В Пинском районе наезд на пенсионера со смертельным итогом

По предварительной информации: 39-летняя жительница агрогородка Молотковичи управляла автомобилем «АУДИ А6» и двигалась по улице Морозова в агрогородке Молотковичи.

Напротив дома №19 водитель совершила наезд на 81-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении, по правому краю проезжей части дороги, при имеющейся пешеходной дорожке ввиде укрепления обочины, шириной полтора метра и обозначенной дорожным знаком 4.6.1 ПДД, расположенной слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.

 
 
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  Дорожная авария произошла второго марта около 19:42 часов 2 марта 2020 года. По предварительной информации: 39-летняя жительница агрогородка Молотковичи управляла...
 
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