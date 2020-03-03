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В Пинском районе наезд на пенсионера со смертельным итогом
03.03.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла второго марта около 19:42 часов 2 марта 2020 года.
По предварительной информации: 39-летняя жительница агрогородка Молотковичи управляла автомобилем «АУДИ А6» и двигалась по улице Морозова в агрогородке Молотковичи.
Напротив дома №19 водитель совершила наезд на 81-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении, по правому краю проезжей части дороги, при имеющейся пешеходной дорожке ввиде укрепления обочины, шириной полтора метра и обозначенной дорожным знаком 4.6.1
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла второго марта около 19:42 часов 2 марта 2020 года. По предварительной информации: 39-летняя жительница агрогородка Молотковичи управляла...
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