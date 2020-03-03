В Пинском районе наезд на пенсионера со смертельным итогом

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла второго марта около 19:42 часов 2 марта 2020 года.





По предварительной информации: 39-летняя жительница агрогородка Молотковичи управляла автомобилем «АУДИ А6» и двигалась по улице Морозова в агрогородке Молотковичи.

Напротив дома №19 водитель совершила наезд на 81-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении, по правому краю проезжей части дороги, при имеющейся пешеходной дорожке ввиде укрепления обочины, шириной полтора метра и обозначенной дорожным знаком 4.6.1 ПДД , расположенной слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.