В Брестской крепости презентовали завоеванную коллективом премию

Источник материала: Виртуальный Брест

Представители управления культуры, организаций и учреждений областного центра, аккредитованных в нем дипломатических миссий, региональных СМИ приняли участие в презентации премии Živa Award 2019 в номинации «Лучший славянский объект культурного наследия», завоеванной коллективом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».





Учредитель названной премии – основанный в 2004 году Фонд «Форум славянских культур», объединяющий деятелей культуры для создания совместных проектов, направленных на сохранение и продвижение славянского культурного наследия в мировом сообществе. Živa Award – один из наиболее значимых таких проектов международного масштаба, который на профессиональной основе определяет лучшие славянские музеи. За семь лет существования этой премии ее номинантами становились 117 учреждений культуры из 13 стран, причем вплоть до недавнего времени от Беларуси в победителях числился только государственный литературный музей Янки Купалы.





В минувшем году на премию претендовали 25 музеев из 11 государств: Беларуси, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии. За установленное время члены жюри – тринадцать музейных экспертов из славянских стран и Европейской музейной академии – посетили всех соискателей и огласили итоговый вердикт. Лауреатами Živa Award стали Государственный музей политической истории г. Санкт-Петербурга (номинация «Лучший славянский музей») и, соответственно, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в номинации, «Лучший славянский объект культурного наследия».

Наглядным подтверждением победы в конкурсе является вручаемая в торжественной обстановке фигурка западнославянского женского божества Живы. Не случайно презентацию премии приурочили аккурат накануне наступления календарной весны.

- Жива появляется после долгой зимы вместе с солнцем, зажигая искры жизни, вдыхая ее в окружающий мир, наполняя его цветением. Это сама весна, олицетворяющая юность, расцвет, плодородие. Она пробуждает не только природу, но и все лучшие чувства в душе каждого из нас – радости, сердечности, доброты, красоты, жизнелюбия, – перечисляет ведущий.





На протяжении столетий Жива изображалась по-разному: копией римской богини Цереры, женщины с плодами в руках на гравюрах, публиковавшихся в трудах XVIII века, находящейся в повозке, в которую впряжены пара голубей и пара лебедей.

Словно в продолжение давних традиций многоликости, сейчас для победителей одноименного конкурса каждый год изготавливаются разные, не повторяющие друг друга статуэтки. Та, что переехала на постоянное место экспозиции в музей обороны Брестской крепости, является собственным видением мифологической барышни и воплощением замысла словенской художницы, дизайнера стекла и керамики, чьи произведения получили признание не только у нее на родине, но и за рубежом. Таким образом, появился новый убедительный повод посетить музей – впервые или в очередной раз: наша Жива в буквальном смысле слова единственная и неповторимая.

– История Бреста и история крепости всегда были неотделимы друг от друга: крепость построена на месте старого города, оставившего богатое культурное наследие, которое создавалось многими поколениями. Некогда возведенная в качестве фортификационного объекта, пройдя не одно испытание войнами, сегодня крепость сама стала музеем. В целом одна из главных миссий музея – сохранения памяти, наследия прошлого, которое хранится в его фондах, выставочных залах, экспозициях. Все, что делается, направлено именно на выполнение этой задачи, – подчеркнул директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. – Наследие нашей земли и тех событий, которые на ней происходили, по-прежнему представляет интерес не только для соотечественников, но и граждан из государств всех континентов планеты, что подтверждается статистикой: только за прошлый год мемориал посетило 474 тысячи человек, а за весь период его работы – представители 140 стран! Премия «Жива» – это высокая международная оценка нашей работы, которую мы будем продолжать.











