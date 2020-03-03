В рамках международного сотрудничества учителя обменялись опытом

Источник материала: Клiч Радзiмы

В прошлом месяце в латвийском городе Айзкраукле прошли Дни обмена опытом между учителями и руководителями образовательных учреждений Айзкраукле (Латвия) и Шарковщины (Беларусь). Основной темой Дней обмена опытом стало “Использование технологий в предметах STEM курса – возможности, вызовы и перспективы”. Учителя и другие представители системы образования регионов двух стран смогли перенять опыт друг у друга, повысить мотивацию и совершенствовать педагогическое мастерство благодаря подписанию договоров о сотрудничестве между Айзкраукльским самоуправлением и Шарковщинским райисполкомом, а также средней школой № 1 нашего городского посёлка и Айзкраукльской краевой средней школой.

Делегацию Шарковщинского района в латвийском городе Айзкраукле представили главный специалист Шарковщинского райисполкома Наталья Анатольевна Орешкова, начальник отдела по образованию райисполкома Екатерина Григорьевна Михнёнок, заместитель директора по учебной работе СШ № 1 г. п. Шарковщина Наталья Николаевна Атрахимович, главный специалист отдела по образованию Наталья Петровна Турчинская и учитель физики СШ № 1 нашего городского посёлка Борис Серафимович Лонский.

-У Беларуси и Латвии различные подходы к образованию, и педагогам было о чём поговорить во время визита в Айзкраукле,-отметили представители шарковщинской делегации. — Общение проходило в формате мастер-классов. Вначале мы посетили уроки в Айзкраукльской краевой школе, где совместный урок по физике в 9 классе провели учителя Борис Лонский (Шарковщина) и Людмила Белогрудова (Айзкраукле), а также побывали на практическом занятии по использованию технологии трёхмерной печати. Латвийские колллеги продемонстрировали нам свои технологии в современном учебном процессе – возможности, вызовы и перспективы во время презентации LEGO роботов и дронов.

Во время двухдневного визита в Латвию делегация шарковщинского региона была приглашена в Ригу с целью посещения Дома науки Латвийского университета и участия в международном мероприятии для учителей физики “Мастерские экспериментов”.

Год назад в нашем городском посёлке был подписан договор о сотрудничестве между средней школой № 1 г. п. Шарковщина и Айзкраукльской краевой средней школой, и именно к этому событию были приурочены Дни обмена опытом между учителями. В ближайших планах – дальнейшее расширение сотрудничества, так как у педагогов из двух стран есть желание перенимать опыт не только в сфере точных наук, но и по другим учебным предметам, в том числе и по экологии.

Особую благодарность представители Шарковщинского района выражают директору школы Алдису Лабинскасу и мэру Леонсу Лидумсу, которые активно развивают международное сотрудничество и оказывают всяческую поддержку своим талантливым и творческим педагогам. Во время проведения Дней обмена опытом шарковчане пригласили своих латвийских коллег в наш регион на открытый туристический слёт и фестиваль “Яблочный Спас” в Алашки.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.