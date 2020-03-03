Служба в армии — это обязанность

Источник материала: Клiч Радзiмы

Каждый молодой человек еще со школьной скамьи знает, что согласно Конституции Республики Беларусь защита нашего государства есть обязанность и священный долг каждого.

При этом, отдельные молодые парни, достигая совершеннолетия, быстро забывают не только то, чему их учили в школе, но и про свои конституционные обязанности.

Далее мы расскажем к чему может привести такое халатное поведение двадцатилетнего жителя нашего городского поселка.

История такова: молодой человек окончил школу, далее продолжил обучение в одном из колледжей г. Минск, но учеба не удалась, его отчислили за академическую задолженность (пропуски занятий). Парень не отчаялся, нашел работу в столице, стал обустраивать свою личную жизнь, но только в его планы никак не вписывалась служба в армии.

В период призывной компании 2019 года, в октябре призывнику лично под роспись вручили две повестки: одну о необходимости явки на медицинское обследование, а вторую о необходимости явки в военкомат.

Однако данные повестки явно отвлекали нашего героя от личных дел, следствием чего без каких-либо уважительных причин он не явился ни на медицинское обследование, ни в военкомат.

Срок действия призывной комиссии истекал в ноябре прошлого года, но и в течении данного месяца по неоднократным звонкам работников военкомата молодой человек не соизволил приехать к ним.

В отношении двадцатилетнего призывника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 435 УК Республики Беларусь (уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу).

Названное уголовное дело рассмотрено судом Шарковщинского района в выездном судебном заседании в присутствии работников военкомата и призывников.

Приговором суда парень признан виновным в совершении названного преступления, ему назначены иные меры уголовной ответственности в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также обвиняемый обязан уплатить в доход государства компенсацию в размер 30 базовых величин или 810 рублей. Данный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Примечателен и тот факт, что данный молодой человек в течении 2018—2019 годов трижды привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 25.1 КоАП Республики Беларусь

(неявка в военный комиссариат или на мероприятия по призыву без уважительных причин).

Таким образом, прокуратура акцентирует внимание призывников на необходимость точного и неукоснительного соблюдения требований Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» в том числе и в части своевременной явки на мероприятия по призыву.

М. КУЧЕРИН,

помощник прокурора Шарковщинского района юрист 2 класса.