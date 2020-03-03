Источник материала: Новости Волковыска

3 марта 2020-го Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера. Им стал Юрий Назаров, бывший председатель концерна "Беллесбумпром".

Президент отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс.

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – сказал Лукашенко во время назначения.

Президент подчеркнул, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента:

«Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с Главой Администрации».

До сегодняшнего дня эту сферу курировал вице-премьер Игорь Ляшенко. 3 марта президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом освободил Игоря Ляшенко от должности вице-премьера «в связи с переходом на другую работу».

Юрий Назаров 1962 года рождения, уроженец Горок. Окончил Белорусский технологический институт имени Кирова и Академию управления при президенте. Работал лаборантом в вузе, лесничим, был директором лесхоза. В 2004-2010 годах работал заместителем министра лесного хозяйства, в 2010-2013 годах – заместителем управляющего делами президента. Руководителем концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров был назначен в декабре 2013-го.