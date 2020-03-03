Лидером года стала учащаяся из Бобровичского д/с-СШ

Источник материала: Ивьевский край

На базе Ивьевской СШ состоялся районный этапа VI Республиканского смотра-конкурса «Лидер года 2020». Он включал три задания: видеоролик «Один день из жизни лидера», самопрезентация «Я и мое объединение», защита социально-значимого проекта.

По итогам смотра-конкурса первое место заняла Полина Мусик из Бобровичского д/с-СШ, которая будет представлять Ивьевский района на областном этапе аналогичного смотра-конкурса. Второе место присуждено Дарье Годончук из Ивьевской СШ, третье завоевала Маргарита Шибут из Бакштовского д/с-СШ.



