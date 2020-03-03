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Лидером года стала учащаяся из Бобровичского д/с-СШ

03.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На базе Ивьевской СШ состоялся районный этапа VI Республиканского смотра-конкурса «Лидер года 2020». Он включал три задания: видеоролик «Один день из жизни лидера», самопрезентация «Я и мое объединение»,  защита социально-значимого проекта. 

По итогам смотра-конкурса первое место заняла Полина Мусик  из Бобровичского д/с-СШ,  которая будет представлять Ивьевский района на областном этапе аналогичного смотра-конкурса. Второе место присуждено Дарье Годончук из Ивьевской СШ, третье  завоевала Маргарита Шибут из Бакштовского д/с-СШ.

Лидером года стала учащаяся из Бобровичского д/с-СШ

 
 
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На базе Ивьевской СШ состоялся районный этапа VI Республиканского смотра-конкурса «Лидер года 2020». Он включал три задания: видеоролик «Один...
 
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